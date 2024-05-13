Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников

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Минувшей ночью российская система ПВО обнаружила и перехватила четыре англо-французские авиационные управляемые ракеты Storm Shadow над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, были сбиты семь дронов противника.
По информации ведомства, ВСУ использовали для атаки также реактивные системы залпового огня «Ольха». Все снаряды удалось уничтожить, жертв и разрушений в результате атаки нет.
Также в министерстве сообщили, что ВСУ намеривались нанести удар по скоплению мирных граждан в Мариуполе 9 мая. Системой РЭБ были сбиты три дрона, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
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По информации ведомства, ВСУ использовали для атаки также реактивные системы залпового огня «Ольха». Все снаряды удалось уничтожить, жертв и разрушений в результате атаки нет.
Также в министерстве сообщили, что ВСУ намеривались нанести удар по скоплению мирных граждан в Мариуполе 9 мая. Системой РЭБ были сбиты три дрона, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
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Анастасия Хохлова