На озере под Калининградом сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков
В Калининградской области, в поселке Комсомольск, сотрудники МЧС провели операцию по спасению пятерых рыбаков, вышедших на озеро Бурное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Один из мужчин остался охранять судно, а остальные четверо отправились на середину водоема на весельной лодке. Рыбаки перевернулись на лодке посреди водоема. По данным ведомства, у них было всего два спасательных жилета.
Рыбаки пытались добраться до берега, но их путь преградил густой камыш. В итоге они были вынуждены остановиться на мелководье и вызвать спасателей. Около получаса, несмотря на наступление темноты, продолжались поиски пострадавших. Одетые в гидрокостюмы, спасатели вошли в воду, освободили рыбаков из камышовых зарослей и доставили их на берег.
Также сотрудники МЧС сняли с баркаса замершего пожилого мужчину, который не умел управлять судном. Все спасенные получили переохлаждение и были переданы врачам.
