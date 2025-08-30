На озере под Калининградом сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков

30 августа 2025, 08:36

Фото: iStock/Vasilvich

В Калининградской области, в поселке Комсомольск, сотрудники МЧС провели операцию по спасению пятерых рыбаков, вышедших на озеро Бурное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.