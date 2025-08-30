В центре Москвы у мужчины украли криптовалюту на 21,4 миллиона рублей
Криптовалюту на 21,4 млн рублей похитили у мужчины в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В полицию обратился гражданин, который заявил о краже криптовалюты в обменном пункте в центре Москвы. По предварительным данным, ущерб составил более 21,4 миллиона рублей, сообщил источник агентства.
Ранее стало известно, что в московском аэропорту задержан подозреваемый в хищении 1,5 млн рублей после продажи криптовалюты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
