Волонтёр российского рехаба связал пациента наволочками и забил его до смерти
В Дагестане суд приговорил к реальному сроку 34-летнего волонтёра реабилитационного центра, который до смерти избил пациента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Трагедия произошла в январе прошлого года в центре «Аманат» в Каспийске. Согласно материалам дела, волонтёр наволочками связал пациента, нуждавшегося в медицинской помощи, после чего нанёс ему множественные удары ногами по телу.
Свои действия мужчина объяснил попыткой пресечь агрессивное поведение потерпевшего. От полученных травм пациент скончался. В судебном заседании подсудимый признал вину, однако уточнил, что не желал наступления смерти.
Суд признал волонтёра виновным в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Ему назначили семь лет и четыре месяца колонии общего режима и взыскали два миллиона рублей компенсации.
