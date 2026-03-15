В Воронежской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме
В городе Россошь Воронежской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
ЧП случилось вечером 14 марта в 22:45 (мск) в доме на площади Октябрьской. В результате происшествия пострадала 84-летняя женщина, она скончалась. В администрации уточнили, что восемь квартир получили повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, представители управляющей компании «Химки», компании «Россети» и филиала «Газпром газораспределение Воронеж».
Они ликвидировали пожар, возникший после взрыва, и устраняли другие последствия ЧП. Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Жильцы повреждённых квартир, которых эвакуировали, временно разместились у родственников.
