Достижения.рф

В Воронежской области произошёл взрыв газа в многоквартирном доме

В Россоши при взрыве газа в многоквартирном жилом доме погибла женщина
Фото: Istock/Kileman

В городе Россошь Воронежской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает администрация муниципалитета.



ЧП случилось вечером 14 марта в 22:45 (мск) в доме на площади Октябрьской. В результате происшествия пострадала 84-летняя женщина, она скончалась. В администрации уточнили, что восемь квартир получили повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, представители управляющей компании «Химки», компании «Россети» и филиала «Газпром газораспределение Воронеж».

Они ликвидировали пожар, возникший после взрыва, и устраняли другие последствия ЧП. Причины и обстоятельства случившегося выясняют специалисты. Жильцы повреждённых квартир, которых эвакуировали, временно разместились у родственников.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0