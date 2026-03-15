В Оренбурге двое детей провалились под лёд на реке Урал
В Оренбурге двое детей провалились под лёд. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Десятилетний и четырнадцатилетний мальчики вышли на ледяной покров в районе автомобильного моста через реку Урал. Лёд не выдержал их вес, и оба подростка оказались в воде.
На помощь пришли прохожие, которые находились неподалёку. Очевидцы вытащили детей из ледяной воды на берег и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пострадавших и приняли решение доставить мальчиков в больницу.
Врачи проведут обследование и оценят состояние детей, которое в настоящий момент уточняется. Сотрудники МЧС напоминают жителям об опасности выхода на тонкий лёд.
Ранее похожий случай произошёл в Астраханской области. Там семилетний мальчик во время прогулки с подругой вышел на лёд и провалился в реку.
Читайте также: