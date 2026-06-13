На пароме в Германии застряли почти 70 человек

13 июня 2026, 20:44

В Северном море у парома отказал двигатель и он потерял ход

Фото: istockphoto/Dikuch

В субботу днём в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд пассажирский паром «Funny Girl» потерял ход из-за отказа двигателя. На борту 68-метрового судна находились 69 человек, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.