На пароме в Германии застряли почти 70 человек
В субботу днём в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд пассажирский паром «Funny Girl» потерял ход из-за отказа двигателя. На борту 68-метрового судна находились 69 человек, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.
В условиях сильного шторма паром дрейфовал около двух часов. Первым на помощь подоспел спасательный крейсер Hermann Marwede, который взял судно на буксир и направил к материку. Позднее операцию продолжил более мощный буксир Nordic, а вечером к нему присоединилось судно Wulf. В настоящее время паром буксируют в порт Куксхафен.
По данным полиции, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Одной женщине может потребоваться медицинская помощь.
В компании-операторе Adler & Eils сообщили, что рейсы парома отменили как минимум до понедельника. Для туристов, застрявших на Гельголанде, организовали альтернативный маршрут. Как отмечает СМИ, на выходных на острове находились сотни школьников, прибывших для участия в местном марафоне.
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