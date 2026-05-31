Маломерное судно перевернулось на реке в Астраханской области
В ночь на 31 мая на реке Царев в Приволжском районе Астраханской области произошло опрокидывание маломерного судна. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. В результате нарушения правил безопасности лодка перевернулась, сообщили в региональном МЧС.
Четверым людям удалось самостоятельно выбраться на берег. Спасатели продолжают поиски ещё двоих — в операции задействовали водолазов ГКУ «Волгоспас».
На месте происшествия ведутся оперативно-следственные мероприятия. Уточняются все обстоятельства случившегося.
19 мая на Байкале в Бурятии перевернулся катер «Хивус» с пассажирами. ЧП произошло в районе местности Черепаха, примерно в 30 километрах от берега. Одного пострадавшего спасли и госпитализировали, ещё четыре человека оставались под водой.
