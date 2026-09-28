На пароме в Приамурье пресекли вывоз трепанга и женьшеня на 30 млн рублей
Дальневосточные таможенники и сотрудники УФСБ по Амурской области задержали россиянина, пытавшегося вывезти в Китай крупную партию редких биоресурсов. В его багаже нашли свыше 30 килограммов дальневосточного трепанга и 570 корней дикорастущего женьшеня. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.
42-летний мужчина ехал на пароме в КНР. Общую стоимость обнаруженных товаров правоохранители оценили почти в 30 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершённой группой по предварительному сговору. Речь идёт о пункте «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.
Подозреваемого отправили под стражу. За это преступление закон предусматривает до десяти лет лишения свободы. Силовики продолжают расследование и ищут возможных сообщников.
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