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На пароме в Приамурье пресекли вывоз трепанга и женьшеня на 30 млн рублей

Фото: пресс-служба Хабаровской таможни

Дальневосточные таможенники и сотрудники УФСБ по Амурской области задержали россиянина, пытавшегося вывезти в Китай крупную партию редких биоресурсов. В его багаже нашли свыше 30 килограммов дальневосточного трепанга и 570 корней дикорастущего женьшеня. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление.



42-летний мужчина ехал на пароме в КНР. Общую стоимость обнаруженных товаров правоохранители оценили почти в 30 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, совершённой группой по предварительному сговору. Речь идёт о пункте «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ.

Подозреваемого отправили под стражу. За это преступление закон предусматривает до десяти лет лишения свободы. Силовики продолжают расследование и ищут возможных сообщников.

Дарья Осипова

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