На пенсионера упала балка со светофорами в Липецке
В Липецке 76-летнего мужчину, пострадавшего в результате падения металлической балки со светофорами, ввели в медикаментозную кому. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, пациента подключили к аппарату ИВЛ.
Как сообщает GOROD48, пенсионера перевели из реанимации четвертой городской больницы в отделение интенсивной терапии областного медучреждения. У мужчины диагностировали перелом лопатки, остистых отростков шейных и грудных позвонков, двусторонние переломы рёбер, а также малый пневмоторакс.
Трагедия произошла 28 апреля на пешеходном переходе на улице Водопьянова. Под порывами ветра обрушилась балка со светофорами, которая упала на пожилую семейную пару.
74-летняя супруга гражданина получила переломы ноги с ребрами.
Читайте также: