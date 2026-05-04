На пенсионера упала балка со светофорами в Липецке

Липецкого пенсионера ввели в кому после падения на него балки со светофорами
Фото: istockphoto/peterscode

В Липецке 76-летнего мужчину, пострадавшего в результате падения металлической балки со светофорами, ввели в медикаментозную кому. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое, пациента подключили к аппарату ИВЛ.



Как сообщает GOROD48, пенсионера перевели из реанимации четвертой городской больницы в отделение интенсивной терапии областного медучреждения. У мужчины диагностировали перелом лопатки, остистых отростков шейных и грудных позвонков, двусторонние переломы рёбер, а также малый пневмоторакс.

Трагедия произошла 28 апреля на пешеходном переходе на улице Водопьянова. Под порывами ветра обрушилась балка со светофорами, которая упала на пожилую семейную пару.

74-летняя супруга гражданина получила переломы ноги с ребрами.

Никита Кротов

