В Армавире водитель КамАЗа на трассе «Кавказ» протаранил три машины на светофоре

Фото: Istock/nopponpat

На федеральной трассе «Кавказ» в кубанском городе Армавире днём 4 апреля случилась массовая авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали два человека.



59-летний водитель КамАЗа не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тремя автомобилями — LADA Priora, Kia и Mitsubishi. Эти машины стояли на светофоре в ожидании зелёного сигнала.

После удара «японка» отлетела в сторону и задела автомобиль Solaris, а затем врезалась в спецмашину с цистерной серии КО-806. В результате аварии водитель Kia получил травмы. Пострадал и пассажир Mitsubishi. Медики доставили обоих в больницу. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

