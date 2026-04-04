В Армавире водитель КамАЗа на трассе «Кавказ» протаранил три машины на светофоре
На федеральной трассе «Кавказ» в кубанском городе Армавире днём 4 апреля случилась массовая авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате происшествия пострадали два человека.
59-летний водитель КамАЗа не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с тремя автомобилями — LADA Priora, Kia и Mitsubishi. Эти машины стояли на светофоре в ожидании зелёного сигнала.
После удара «японка» отлетела в сторону и задела автомобиль Solaris, а затем врезалась в спецмашину с цистерной серии КО-806. В результате аварии водитель Kia получил травмы. Пострадал и пассажир Mitsubishi. Медики доставили обоих в больницу. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте в центре Санкт-Петербурга, где молодой водитель BMW устроил массовое ДТП.
