Прокуратура: лифт насмерть задавил 11-летнего мальчика в Югре

Фото: istockphoto/alex_u
Платформой грузового лифта насмерть задавило школьника в одном из торговых центров югорского Урая. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Предварительно известно, что 11-летний ребенок хотел запрыгнуть на платформу, которая двигалась вверх, двери шахты были открыты. Мальчика зажало лифтовыми конструкциями. От полученных травм он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже следователи оценят действия лиц, которые оставили двери открытыми и не ограничили к ним доступ. Также будут оценены действия ответственных за безопасность нахождения в ТЦ.
Ранее сообщалось, что в столице на Земляном валу в шахту упал лифт с людьми. В кабине было три человека. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт
На подмосковном заводе создали «умный» лифт
В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже следователи оценят действия лиц, которые оставили двери открытыми и не ограничили к ним доступ. Также будут оценены действия ответственных за безопасность нахождения в ТЦ.
Ранее сообщалось, что в столице на Земляном валу в шахту упал лифт с людьми. В кабине было три человека. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт
На подмосковном заводе создали «умный» лифт
В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту
Никита Кротов