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На Пермском тракте столкнулись три грузовика, сообщили в ГИБДД

26 декабря 2023, 03:59
Фото: iStock/trendobjects

Фото: iStock/trendobjects

На трассе Пермь — Екатеринбург 26 декабря столкнулись три грузовика. Об этом пишет URA.RU.

В ГИБДД Свердловской области сообщили, что водитель тягача МАЗ неправильно выбрал скорость, в результате чего наехал на грузовик Kenworth и столкнулся со стоящей машиной «ГАЗель».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗель» NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — цитирует издание слова старшего лейтенанта полиции Рамиль Махмутов


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Shot: В Феодосии произошли взрывы
26 декабря 2023, 04:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Над Феодосией прогремели взрывы, пишет Телеграм-канал Shot.
Предварительно, взрывы произошли из-за работы средств ПВО. Очевидцы сообщают о громких хлопках в районе порта Феодосии и следах дыма в небе над городом.

Ранее на Крымскому мосту перекрыли движение автотранспорта. Тех, кто в это время находился на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

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В Магадане после смерти восьмилетнего мальчика осудили заведующую детсадом
26 декабря 2023, 03:28

Фото: iStock/Zolnierek

В Магадане суд признал заведующую детским садом виновной в халатности, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Магаданского городского суда.
Восьмилетний мальчик, гулявший на территории одного из детских садов Магадана, погиб, когда в декабре 2022 года с крыши сошли снежно-ледовые массы.

«Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом – заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что заведующую признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка по неосторожности. Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на три года условно. Её также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях в течение двух лет.

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#суд
#смерть
#мальчик
#детский сад
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МЧС: В Якутии три человека погибли в пожаре в частном гараже
26 декабря 2023, 02:57

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.
Уточняется, что пожар случился в поселке Хандыга 25 декабря вечером. На улице Петра Алексеева загорелся деревянный гараж площадью 48 квадратных метров.

Когда возгорание удалось локализовать, спасатели обнаружили на месте происшествия тела трёх мужчин 1968, 1965 и 1962 годов рождения. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей
Fox News: Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей
26 декабря 2023, 00:53

Фото: iStock/OlFedv

​В США мужчина с психическим расстройством отсидел 16 лет за преступление, которого он не совершал. Невиновному американцу удалось добиться самой крупной компенсации за всю историю штата Индиана, сообщает Fox News.
Эндрю Ройер из города Элкхарт оказался в тюрьме в 2005 году по обвинению в расправе над 94-летней Хелен Сейлор. Отмечается, что Ройер признался в преступлении. Суд приговорил его к 55 годам тюрьмы.

Через 15 лет адвокаты американца смогли доказать, что признательные показания он давал под давлением. В 2021 году Эндрю Ройер вышел на свободу и подал в суд на полицию и власти города. В декабре мужчина заключил с администрацией Элкхарта мировое соглашение, он получит $11,7 млн (один миллиард рублей).

«Теперь мне денег хватит до конца жизни. Постараюсь помочь семье, как смогу», — цитирует издание слов Эндрю.

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#суд
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#сша
#полиция
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МЧС: В Крыму спасли охотничью собаку, упавшую в ущелье скалы Копек-Баш
26 декабря 2023, 00:20

Фото: iStock/DmyTo

В Крыму спасатели достали из ущелья скалы Копек-Баш в Бахчисарайском районе охотничью собаку. Об этом сообщило ГУ МЧС ПФ по региону, уточнив, что животное не пострадало.
Спасатели получили сигнал о помощи 25 декабря утром. По словам хозяина животного, во время прогулки он упустил четвероногого друга из виду и собака не смогла удержаться на краю скалы и скатилась в ущелье.

«Спасатели выяснили, что собака находится на глубине около пяти метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

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#собака
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В Петербурге ищут людей, угрожавших матери избитого на парковке бойца СВО
25 декабря 2023, 23:54

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает людей, угрожавших матери ветерана СВО, который был избит после замечания о неправильно парковке.
«22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из соцсетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами. Заявитель является участником СВО», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, личности злоумышленников устанавливаются. Также решается вопрос о возбуждении ​уголовного дела.

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#сво
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В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие
В Саратове перевернулась машина скорой, пострадали два человека
25 декабря 2023, 23:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Саратове автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся, причиной, предположительно, стало дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали два человека, включая фельдшера. Об этом сообщил источник в экстренных службах РИА Новости.
ДТП случилось на Кумысной поляне напротив лагеря «Дубки» вечером 25 декабря 2023 года. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств аварии, и прокуратура города контролирует ход и результаты этого расследования.

По данным экстренных служб, двое пострадавших — фельдшер и сопровождающий пациента. Их состояние находится на уточнении. Пресс-служба городского отдела ГИБДД подтвердила, что водитель автомобиля УАЗ 3962, родившийся в 1975 году, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля у дома № 3А на Кумысной поляне около 20:30 (19:30 по московскому времени).

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Журналистку Новак арестовали за сотрудничество с иностранной организацией
25 декабря 2023, 23:12

Фото: iStock/artisteer

В Москве Лефортовский суд до февраля арестовал журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что суд решил заключить Новак под стражу до 24 февраля 2024 года (на 1 месяц 30 дней).

Журналистку обвиняют по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Кроме того, в пресс-релизе Ника Новак указывается как «представитель иностранной организации» — однако не указано, какой именно.

Другие подробности в суде приводить не стали из-за секретности дела.

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#журналист
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Жителя Петербурга, который пытался поджечь военкомат, обвинили в госизмене
25 декабря 2023, 22:40

Фото: iStock/Akintevs

В отношении жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат, возбудили уголовное дело о государственной измене, эта информация следует из данных онлайн-картотеки Первого западного окружного военного суда.
Напомним, 1 октября 2022 года Асриян он пришёл к военному комиссариату Фрунзенском районе, имея при себе две бутылки с зажигательной смесью он планировал поджечь здание. Приблизившись к военкомату, обвиняемый заметил, что здание находится под охраной Росгвардии. Он побоялся довести задуманное до конца, однако, 22 октября 2022 года он всё же был задержан.

«Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения — 27.12.2023. Информация по делу — Асриян Максим Игоревич», — сообщается на сайте Первого западного окружного военного суда.

В карточке Асрияна также указано, что он обвиняется по статьям о государственной измене и попытки совершения террористического акта.

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