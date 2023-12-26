На Пермском тракте столкнулись три грузовика, сообщили в ГИБДД

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На трассе Пермь — Екатеринбург 26 декабря столкнулись три грузовика. Об этом пишет URA.RU.
«По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга не учел погодные условия и выбрал скорость не обеспечивающую безопасность дорожного движения. Он совершил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗель» NEXT с последующим наездом на автомобиль Kenworth с полуприцепом», — цитирует издание слова старшего лейтенанта полиции Рамиль Махмутов
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Диана Аванесян