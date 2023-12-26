В Магадане после смерти восьмилетнего мальчика осудили заведующую детсадом

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В Магадане суд признал заведующую детским садом виновной в халатности, в результате которой погиб восьмилетний ребёнок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Магаданского городского суда.
Восьмилетний мальчик, гулявший на территории одного из детских садов Магадана, погиб, когда в декабре 2022 года с крыши сошли снежно-ледовые массы.
Подчеркивается, что заведующую признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка по неосторожности. Суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на три года условно. Её также запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях в течение двух лет.
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«Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом – заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
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Диана Аванесян