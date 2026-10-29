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В Екатеринбурге 15-летний школьник обстрелял автобус с пассажирами из пистолета

Фото: Istock/MaYcaL

В Екатеринбурге 15-летний школьник обстрелял автобус с пассажирами. Об этом сообщает региональное УМВД.



Инцидент произошёл 18 октября в районе Вторчермета. Подросток выстрелил в транспорт из пневматического пистолета и разбил два окна. Никто из пассажиров не пострадал. Однако автобус не смог продолжить движение по маршруту, и люди добирались своим ходом.

Полиция оперативно задержала хулигана. Свою вину он признал и заявил, что решил похвастаться перед друзьями стрельбой по пассажирскому транспорту. Правоохранители возбудили уголовное дело. В отношении родителей юноши составили административный протокол.

До этого сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге. Там школьница провалилась в затопленную шахту лифта.

Ольга Щелокова

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