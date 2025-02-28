В Петербурге автобус на полном ходу врезался в остановку с людьми, есть ​жертвы

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В Петербурге пассажирский автобус въехал в остановку и протаранил несколько машин. Погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по городу.
ДТП произошло около 15:20. По данным ведомства, водитель по неустановленной причине не справился с управлением автобуса и совершил столкновение с семью машинами с последующим выездом на тротуар.
В результате аварии погибла. Общее количество пострадавших в настоящее время уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В результате аварии погибла. Общее количество пострадавших в настоящее время уточняется. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова