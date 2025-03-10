СК возбудил уголовное дело после наезда такси на автобусную остановку в Казани

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В Казани возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси допустил наезд на автобусную остановку. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали 11 человек.
О возбуждении в отношении таксиста дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.
Как ранее сообщили в республиканском МВД, водитель автомобиля «Москвич», который был взят в аренду, пытаясь, в нарушение правил, объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые только что покинули салон общественного транспорта.
По данным министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента различные травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок.
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Как ранее сообщили в республиканском МВД, водитель автомобиля «Москвич», который был взят в аренду, пытаясь, в нарушение правил, объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые только что покинули салон общественного транспорта.
По данным министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента различные травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок.
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Александр Бойцов