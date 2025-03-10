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СК возбудил уголовное дело после наезда такси на автобусную остановку в Казани

Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси допустил наезд на автобусную остановку. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали 11 человек.
О возбуждении в отношении таксиста дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Как ранее сообщили в республиканском МВД, водитель автомобиля «Москвич», который был взят в аренду, пытаясь, в нарушение правил, объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые только что покинули салон общественного транспорта.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента различные травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок.

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Трагедия в Перми: как вечерние посиделки 26-летнего парня с коллегами закончились гибелью, которая потрясла всех
10 марта 2025, 16:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Перми произошло событие, окутанное тайной и ужасом. 1 марта 26-летний Дмитрий был найден мертвым в подъезде, его смерть вызывает больше вопросов, чем ответов.
Непонятные обстоятельства его гибели и действия коллег, которые пытались скрыть правду, заставляют близких Дмитрия требовать справедливости и тщательного расследования. Подробнее, что случилось с молодым парнем, читайте в материале «Радио 1».

Утро, полное шока

1 марта в Перми произошло событие, которое потрясло не только семью, но и весь город. В подъезде одного из многоэтажных домов было найдено тело 26-летнего Дмитрия, местного жителя, который накануне ушел на работу и сообщил родственникам о планах провести вечер с коллегами. После этого связь с ним оборвалась.

Загадочные обстоятельства

Как выяснили полицейские, тело Дмитрия было пронесено в подъезд несколькими мужчинами. На записях с камер наблюдения отчетливо видно, как они с трудом поднимают его по лестнице и затаскивают внутрь дома. Эти мужчины оказались коллегами погибшего, с которыми он собирался провести вечер.

Фото: iStock/gorodenkoff

Вопросы без ответов

Согласно предварительной версии, Дмитрий мог упасть и получить травму во время посиделок. Однако свидетельство о смерти указывает на удар тупым предметом. Время смерти остается неопределенным, что вызывает еще больше вопросов. Почему его коллеги не вызвали скорую помощь сразу? Почему тело оставалось без помощи до 18:00, если его занесли в дом еще в 7:00?

Семейная трагедия

Родные Дмитрия находятся в состоянии шока и не могут поверить в произошедшее.

«В тот вечер он позвонил маме и сказал, что прогуляется с коллегами. Но потом связь с ним пропала», — делится одна из родственниц.

Она выражает свою безграничную боль.

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Надежда на справедливость

Семья Дмитрия не верит в случайность трагедии и требует тщательного расследования. Они надеются, что следственные органы смогут восстановить хронологию событий той роковой ночи и выяснить правду.

«Господи! Ну скажите, что это неправда! Ты был моей поддержкой... Я буду любить тебя вечно», — говорит сестра погибшего, выражая свою скорбь и недоумение.

Ожидание ответов

На данный момент следствие продолжает проверку обстоятельств дела. Никто не задержан, уголовное дело не возбуждено. Родные и друзья Дмитрия надеются на то, что истина вскоре станет известна.

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#статьи
#дело
#уголовное дело
#следствие
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Mash: Люди заблокированы огнём в горящем здании около Павелецкого вокзала в Москве
Mash: В районе Павелецкого вокзала в Москве горит жилое здание
10 марта 2025, 15:37

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В столичном районе Замоскворечье неподалёку от Павелецкого вокзала горит здание. По словам очевидцев, заблокированные огнём люди не могут самостоятельно эвакуироваться, кричат и просят о помощи.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал Mash. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сразу из нескольких окон дома валит густой чёрный дым. На место уже прибыли несколько единиц спецтехники и сотрудники пожарно-спасательной службы. В настоящее время информации о причинах возникновения пожара, равно как и о пострадавших, пока нет.

По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти трёх человек. Ещё до приезда сотрудников пожарно-спасательной службы один из тех, кто был заблокирован огнём в горящем здании, выпрыгнул из окна на тент, который растянули рабочие с находящейся неподалёку стройки. Сведений о его состоянии пока нет.

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#возгорание
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В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице
Трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида в Подмосковье
10 марта 2025, 15:09

Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью, сейчас преступников ищут, пишет MK.RU.
По данным издания, 9 марта девочка вместе с подругой и ее парнем сидели у нее дома, общались и занимались своими делами. Когда наступил вечер, школьница решила проводить ребят до остановки. Предупредив маму, что вернется через полчаса, она ушла. Но прошел час, а девочка домой так и не вернулась, тогда мама пошла ее искать. Еще через 15 минут дочь сама позвонила женщине и в слезах сообщила, что находится дома, а на улице на нее напали.

Мать побежала домой, по пути вызвала скорую помощь и полицию. В квартире она застала дочь в жутком состоянии: у нее была большая шишка на голове, а лицо все опухло.

По словам девочки, она проводила друзей и уже шла домой, когда на нее напали трое парней около 17-18 лет. Один ударил ее по голове, а второй засунул в рот таблетки, которые ее заставили проглотить. Больше она ничего не помнила.

Пострадавшую забрали в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, она все время спит, но лицо сильно опухло после побоев. Преступников ищут.

Известно, что девочка страдает неврологическим заболеванием и имеет инвалидность.

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Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области
10 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/zoka74

Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в городе Бердск Новосибирской области, сообщает телеканал 360°.
Согласно сообщению, 50-летний инвалид-колясочник напал на 69-летнего мужчину, также передвигающегося на инвалидной коляске, в коридоре пансионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он нанес ему семь ножевых ударов. Пострадавший скончался на месте. Уточняется, что причиной убийства являлись частые ссоры постояльцев.

Напавшего уже признали невменяемым. В тюрьму он не попадет, однако будет принудительно лечиться.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову.

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В Казани автомобиль наехал на людей на автобусной остановке
10 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Казани автомобиль наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.
Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже это число увеличилось.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди пострадавших оказался ребенок, он находится в больнице. Еще двум людям госпитализация не потребовалась.

По данным очевидцев, 10 марта около 12:00 каршеринг влетел в группу людей, которые заходили в автобус. На место ДТП оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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