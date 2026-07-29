На пирсе в Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на отдыхающую и скрылся
В Татарстане гидроцикл сбил женщину на пирсе базы отдыха. Водитель скрылся, а пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в канале «Центральное МСУТ СК России» на платформе MAX.
Инцидент произошёл днём 29 июля на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе. По предварительным данным, мужчина за рулём гидроцикла выполнил опасный манёвр и переехал через пирс, где в этот момент находилась отдыхающая.
Пострадавшую доставили в больницу. По сведениям Telegram-канала «Приволжская транспортная прокуратура», из-за удара женщина получила травму нижней конечности.
Виновника случившегося сейчас разыскивают следователи. По факту происшествия организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Уточняются все обстоятельства случившегося. По итогу необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.
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