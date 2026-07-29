На пирсе в Татарстане мужчина на гидроцикле наехал на отдыхающую и скрылся

29 июля 2026, 23:25

Фото: iStock/Enjoylife2

В Татарстане гидроцикл сбил женщину на пирсе базы отдыха. Водитель скрылся, а пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в канале «Центральное МСУТ СК России» на платформе MAX.