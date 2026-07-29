Александра Трусова представила новую короткую программу на сезон-2026/27

29 июля 2026, 22:45

Фигуристка Трусова раскрыла музыку и постановщика своего нового номера

Александра Трусова (Фото: Telegram / @avtrusovaofficial)

Александра Трусова раскрыла подробности новой короткой программы, с которой выступит в сезоне-2026/27. О предстоящем номере серебряный призер Олимпийских игр рассказала в своем Telegram-канале.





Фигуристка выйдет на лед под композицию «Lara» из одноименного фильма в исполнении композитора Араша Сафайяна и пианистки Элис Сары Отт. Постановкой программы занимался известный французский хореограф Бенуа Ришо.



По словам спортсменки, новый номер отражает ее внутренние изменения, которые произошли за последний год.





«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», — написала Трусова.