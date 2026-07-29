Александра Трусова представила новую короткую программу на сезон-2026/27
Фигуристка Трусова раскрыла музыку и постановщика своего нового номера
Александра Трусова раскрыла подробности новой короткой программы, с которой выступит в сезоне-2026/27. О предстоящем номере серебряный призер Олимпийских игр рассказала в своем Telegram-канале.
Фигуристка выйдет на лед под композицию «Lara» из одноименного фильма в исполнении композитора Араша Сафайяна и пианистки Элис Сары Отт. Постановкой программы занимался известный французский хореограф Бенуа Ришо.
По словам спортсменки, новый номер отражает ее внутренние изменения, которые произошли за последний год.
«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя», — написала Трусова.Ранее фигуристка уже анонсировала произвольную программу на новый сезон. Она будет вдохновлена популярным сериалом «Очень странные дела». Напомним, в марте 2025 года во время турнира «Русский вызов» Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов сообщили, что ждут ребенка.
В августе того же года спортсменка родила сына, которого назвали Михаилом. После рождения первенца фигуристка постепенно возвращается к тренировкам и готовится вновь выйти на соревновательный лед.