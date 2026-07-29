Ида Галич трогательно поздравила дочь с первым днем рождения

29 июля 2026, 23:17

Ида Галич опубликовала видео с самыми яркими моментами первого года жизни Лии

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич и ее супруг Олег Ледвич отметили важный семейный праздник — их дочери Лии исполнился один год. В честь первого дня рождения малышки телеведущая поделилась в личном блоге трогательным видеороликом, собравшим кадры каждого месяца жизни дочери.





В публикации Ида призналась, что появление Лии изменило всю их семью и подарило множество счастливых моментов.





«Год. 12 месяцев прекрасной маленькой жизни. Сотни поводов улыбаться каждый божий день. Тысяча причин просыпаться и радоваться новому дню. Спасибо, что показала нам, что любовь не делится, а приумножается. Мы тебя очень любим», — написала Галич.