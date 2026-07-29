Ида Галич трогательно поздравила дочь с первым днем рождения
Ида Галич опубликовала видео с самыми яркими моментами первого года жизни Лии
Ида Галич и ее супруг Олег Ледвич отметили важный семейный праздник — их дочери Лии исполнился один год. В честь первого дня рождения малышки телеведущая поделилась в личном блоге трогательным видеороликом, собравшим кадры каждого месяца жизни дочери.
В публикации Ида призналась, что появление Лии изменило всю их семью и подарило множество счастливых моментов.
«Год. 12 месяцев прекрасной маленькой жизни. Сотни поводов улыбаться каждый божий день. Тысяча причин просыпаться и радоваться новому дню. Спасибо, что показала нам, что любовь не делится, а приумножается. Мы тебя очень любим», — написала Галич.Дочь Лия стала вторым ребенком телеведущей. От первого брака с Аланом Басиевым Ида воспитывает сына, который родился в 2020 году. После развода в 2021 году телеведущая начала новые отношения с бизнесменом Олегом Ледвичем, о романе с которым стало известно в конце 2023 года.
Этим летом Галич и Ледвич официально оформили отношения, сыграв свадьбу в Северной Осетии. Теперь супруги вместе воспитывают годовалую Лию и сына Иды от первого брака.