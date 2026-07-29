Виктор Петренко вместе с Евгением Плющенко помогал Александре Трусовой возвращаться на лёд

29 июля 2026, 22:55

Виктор Петренко рассказал, что уговаривал Александру Трусову вернуться в спорт

Александра Трусова (Фото: Telegram / @avtrusovaofficial)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко рассказал, что вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко убеждал Александру Трусову возобновить спортивную карьеру после рождения ребенка. Об этом сообщает Sport24.





По словам Петренко, он помогал фигуристке работать над одним из самых сложных элементов — тройным акселем — и был уверен, что Трусова еще не реализовала весь свой потенциал.





«Трусовой я помогал работать над акселями — с Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка — это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и выйти на пик», — заявил Петренко.