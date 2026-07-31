На пляж в Европе выбросило десятки миллионов рублей

31 июля 2026, 18:42

The Sun: на побережье Сицилии выбросило 63,9 млн руб

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

На южном побережье Сицилии, в курортном городке Казуцца, местные отдыхающие сделали необычную находку. На берегу заметили сумки, которые вынесло из моря, информирует The Sun. Как позднее выяснилось, внутри находились наличные в размере около 600 тысяч фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 63,9 миллиона рублей).





Прибывшая на место полиция установила, что деньги принадлежат пассажирам катера, севшего на мель неподалеку от побережья. Средства вернули трем взрослым мужчинам и 13-летнему подростку, находившимся на борту судна. Однако сразу после этого всех четверых задержали для проведения допроса. По словам комиссара полиции Рагузы Сальваторе Фаццино, правоохранители намерены выяснить личности задержанных и их происхождение.





«Если бы у них все прошло гладко, мы бы их не перехватили», — прокомментировал он ситуацию.