Трёх детей госпитализировали после аварии в Иркутской области

07 июля 2026, 06:46

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Усолье‑Сибирском в результате дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Информацию о происшествии опубликовала Госавтоинспекция Иркутской области в мессенджере «Макс».