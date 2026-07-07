Трёх детей госпитализировали после аварии в Иркутской области
В Усолье‑Сибирском в результате дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Информацию о происшествии опубликовала Госавтоинспекция Иркутской области в мессенджере «Макс».
ДТП случилось на регулируемом перекрёстке проспекта Комсомольский и улицы Коростова. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля марки Toyota. От силы удара одна из иномарок вылетела вперёд и врезалась в стоявший у светофора Kia Rio.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителей обеих Toyota, а также пятерых пассажиров. По информации ГИБДД, среди пострадавших – трое детей в возрасте четырёх, десяти и 11 лет. Обостоятельства аварии выясняют сотрудники ведомства.
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