Восемь человек погибли в Китае из-за разрушительного торнадо
В китайской провинции Хубэй в результате мощного торнадо погибли восемь человек, ещё сотни получили различные травмы. Об этом пишет Xinhua.
Информацию подтвердили местные власти. В городе Хуанган стихия нанесла серьёзный урон инфраструктуре — повреждения зафиксированы в отелях, больницах, колледжах и ряде других зданий.
Параллельно в уезде Лунхуэй прошли интенсивные осадки. Из‑за подъёма уровня воды в реке в посёлке Сименцянь рухнул мост. Двое пешеходов, находившихся на нём в момент обрушения, упали в воду и числятся пропавшими без вести.
Непогода накрыла провинцию 6 июля. Сейчас специалисты регионального управления по чрезвычайным ситуациям ведут поисково‑спасательные работы.
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