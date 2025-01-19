На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

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На береговой полосе Анапы после шторма зафиксировали новый выброс мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, созданный для координации действий по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе.
В сообщении говорится, что утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края обследовали закрепленную за ними территорию и зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках пляжей. Работы по очистке берега продолжаются, команды очистки собирают с суши фрагменты мазута. Бригадам МЧС помогают волонтёры.
Ранее сообщалось, что у кормы танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. В МЧС уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия в Керченском проливе продолжаются.
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Александр Бойцов