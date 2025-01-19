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На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Фото: istockphoto/dehooks

Фото: istockphoto/dehooks

На береговой полосе Анапы после шторма зафиксировали новый выброс мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, созданный для координации действий по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе.


В сообщении говорится, что утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края обследовали закрепленную за ними территорию и зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках пляжей. Работы по очистке берега продолжаются, команды очистки собирают с суши фрагменты мазута. Бригадам МЧС помогают волонтёры.

Ранее сообщалось, что у кормы танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. В МЧС уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия в Керченском проливе продолжаются.

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#волонтеры
#происшествия
#краснодарский край
В Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона
17-летний парень горел заживо на крыше вагона в Медногорске
19 января 2025, 18:56

Фото: iStock/Iulianna Est

В Медногорске Оренбургской области 17-летний парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Александр залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.

Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.

Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.

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В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 86 человек
19 января 2025, 18:26

Фото: istockphoto/grafoto

На западе Нигерии, в штате Нигер, на перекрестке перевернулась автоцистерна. Последовавший затем взрыв унёс жизни 86 человек.
Местные жители прибежали, чтобы зачерпнуть немного бензины, который решено было перелить в другой бензовоз. В этот момент раздался взрыв. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили и находящиеся неподалеку магазины.

86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.

Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.

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Жители Подмосковья обвинили ветеринара в смерти питомцев
19 января 2025, 15:41

Фото: istockphoto/SerhiiBobyk

Подмосковного ветеринара обвиняют в гибели животных. Хозяева требуют наказать врача, устроившего клинику в апартаментах, подделывавшего результаты анализов и проводившего ненужные операции.
Ксения, владелица клиники «Тотем» в Красногорске, обосновала ее на 27 этаже дома в апартаментах. Как сообщили владельцы питомцев телеграм-каналу SHOT, диплом врача ею куплен, операции проводятся без необходимого оборудования прямо на кухонном столе.

Хозяева одной из кошек рассказали, что их питомице, которая страдала от повышенного сахара в крови, провели совершенно ненужную операцию, от которой животное погибло. Другие хозяева жалуются на то, что их собаке без причин удалили селезенку.

Владельцы подали заявления в полицию и прокуратуру. Ветеринар объяснила все претензии клеветой. Она сообщила SHOT, что хирургические вмешательства проводятся на операционном столе, иногда их выполняет она сама, иногда – ее коллеги.

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«Ну и как потом доверять людям?»: Скрывшего свой пол до начала секса транса* избили, запинали и 14 раз пырнули ножом обманутые друзья
UK Mirror: В Британии группа подростков ​14 раз пырнула транса* ножом за ложь про свой пол
19 января 2025, 07:46

Фото: iStock/PIKSEL

Обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего. Имя транса* не разглашается. На жертву, парня 18 лет, накинулись в парке на северо-западе Лондона. Об этом пишет UK Mirror 16 января 2025 года.
Нападающих было несколько. Самые серьезные увечья нанесла Саммер Беттс-Рамзи, зачинщица атаки. Она пырнула транса* ножом 14 раз, но тот удивительным образом сумел выжить — раны были неглубокие.

На суде подростки не проявили никакого раскаяния. Они называли свою жертву «оно» и заявляли, что им «отвратительно» от мысли общения с трансом*, который прикидывался «подругой».

Выяснилось, что молодые люди решили зарезать транса* после того, как один из ребят оказался жестоко обманут — он состоял в отношениях с жертвой нападения, но раскрыл «правду» о поле партнера только тогда, когда дело дошло до секса. Друзья предупреждали молодого человека, Харриса Бредли (18 лет), что его «девушка» — не та, за кого себя выдает. Однако Харрис им не верил. Он несколько раз спрашивал транса* про его пол, на что биологический мужчина врал, что является женщиной.

Фото: iStock/Flash vector

«В прошлом, когда я признавалась, что транс*, была очень негативная реакция. Бывало, нападали, били. Поэтому я, разумеется, не сказала, что сменила пол. Пришлось врать, что его друг говорит неправду», — передавал суд оправдания жертвы.
Поскольку Харрис верил своей «любимой» больше, чем друзьям, он закрыл глаза на предостережения. Молодые люди целовались, потом начался более серьезный интим, но свои гениталии «девушка» еще не показывала.

Через некоторое время Харрис, вновь засомневавшись, пригрозил трансгендеру*. Он заявил, что за сокрытие настоящего биологического пола готов зарезать. Транс* перепугался и признался во лжи. Отношения прекратились, а Харрис рассказал их общим друзьям про ситуацию.

Когда пострадавший пытался узнать о следующей «тусе» в групповом чате, Харрис грубо его осадил.

«Я тебе не «дружбан» и не «твой парень», транни*», — написал он.
Вскоре после этого подростки спланировали атаку на свою жертву и пригласили трансгендера* на встречу.

Позже пострадавший сообщал The Sun, что теперь страдает от панических атак и инсомнии. Он отметил, что ему стало «тяжело доверять людям» и сказал, что до сих пор не понимает, почему его друзья столь жестоко отреагировали. Он не ожидал оказаться в смертельной опасности и переживает о шрамах, которые у него остались от ранений.

Фото: iStock/Michał Chodyra

Финальный вердикт по делу о нападении еще не вынесли, но он ожидается в ближайшее время.

В последние годы на Западе и в США участились случаи подобного нападения. Исследование, опубликованное 25 июня 2024 года в JAMA Network Open, показало, что трансгендеры* испытывают непропорционально высокий уровень насилия со стороны интимных партнёров с гетеросексуальной ориентацией.

Многие трансгендеры*, особенно транс-девушки* (биологические мужчины), умалчивают о своем настоящем поле. Они утверждают, что, если сразу объявлять о принадлежности к ЛГБТ*, тебе будет намного сложнее построить отношения. Расчет в данном случае на то, что на момент признания человек будет сильно любить транса* и закроет глаза на ложь. Однако на деле партнеры трансгендеров* склонны к сильной негативной реакции, что нередко приводит к летальному исходу.

В результате таких отношениях, построенных на лжи, страдают оба человека.

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МЧС Приморья: Пожар из-за короткого замыкания в частном доме погубил трех людей
19 января 2025, 06:10

Фото: МЧС Приморского края

В результате пожара в частном доме на железнодорожной станции Свиягино в Спасском районе Приморья погибли три человека. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.
Возгорание произошло около двух часов ночи 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя уже полностью охватило крышу здания.

В ходе тушения огня были обнаружены тела 55-летнего мужчины и двух женщин, чьи личности сейчас устанавливаются.

Как выяснили специалисты, дом был самовольно подключен к электросети, что могло привести к возгоранию. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, ведется проверка обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей на служебном автомобиле Госавтоинспекции.

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#мчс
#пожарные
#возгорание
#происшествия
#сотрудники
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#тела
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В Приморье водитель вылетел на встречку — в лобовом ДТП пострадали 5 человек
​Полиция Приморья: в лобовом ДТП в Находке ​пострадало пять человек, включая детей
19 января 2025, 05:25

Фото: telegram-канал полиции Приморья

В результате лобового столкновения двух автомобилей в районе Рыбного порта в Находке пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщили в полиции Приморья.
«В дежурную группу Госавтоинспекции ОМВД России по г. Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе Рыбного порта с участием двух автомобилей», — написали в пресс-службе полиции Приморья.
Фото: telegram-канал полиции Приморья

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, двигаясь со стороны остановки «Моручилище» в направлении остановки «Рыбный порт». В результате столкновения пострадали водитель и трое пассажиров одного автомобиля (среди них двое детей) и женщина, находившаяся во втором автомобиле.

На место происшествия выезжали наряд Госавтоинспекции, медики и следственно-оперативная группа. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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#пострадавшие
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#водитель
#происшествия
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Выяснилось, что застреленного тигра-людоеда из Приморья пытались спасти
Арамилев: застреленного после нападения на рыбака в Приморье тигра не сумели усыпить
19 января 2025, 05:05

Фото: iStock/wrangel

Сотрудники охотнадзора Приморья были вынуждены отстрелить краснокнижного амурского тигра, напавшего на рыбака в окрестностях села Зимники Дальнереченского района. Как сообщил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, попытки поймать хищника с помощью ловушек не увенчались успехом и спасти животное не удалось.
«Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. Зверь должен попасть в ловушку, ведь надо подойти к тигру на несколько десятков метров, чтобы выстрелить из «шприцемета» снотворным», — пояснил Арамилев РИА Новости, уточняя о необходимости частых проверок ловушек зимой, чтобы животное не отморозило лапы и не стало агрессивным.
В один из подобных объездов ловушек случился инцидент, когда пришлось убить тигра, чтобы тот не разорвал охотинспектора на службе.

«Тигра пытались спасти, но с ранеными животными не всегда это удаётся сделать. Особенно с теми животными, которые вступили в непосредственный конфликт именно с человеком», — добавил Арамилев.
По данным министерства природных ресурсов региона, ранее этот тигр растерзал мужчину-рыбака и стал охранять его как свою добычу. Позже центр «Амурский тигр» сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен.

Амурский тигр является одним из редчайших хищников в мире, численность которых в России составляет около 750 особей. Несмотря на усилия по сохранению вида, конфликты между человеком и хищниками, особенно травмированными или больными, остаются сложной проблемой.

Ранее сообщалось о том, как тигра-людоеда из Приморья решили поймать с помощью ловушек.

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#животное
#конфликт
#инцидент
#сотрудники
#тигры
#смерть
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Полицейские в Азербайджане насмерть переехали двух детей
В Имишли полицейские на служебном авто сбили насмерть двух детей
19 января 2025, 01:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В азербайджанском городе Имишли произошло смертельное ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 18 января около 12:30 по местному времени стало известно о смерти детей в результате аварии на улице Аббасгулу Шадлинского.
Прокуратура уточняет, что служебный автомобиль Госавтоинспекции сбил насмерть двух детей. Кроме того, в аварии пострадали еще два человека, включая водителя машины. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда. Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства.

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«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
Yonhap: сторонники президента Южной Кореи Юн Сок Ёля устроили погром в суде Сеула
19 января 2025, 00:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Южной Корее сторонники временно отстраненного президента Юн Сок Ёля в ярости разгромили здание суда Сеула, который ранее вынес решение о его заключении под стражу. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Яростная толпа прорвалась через заслоны полиции. Люди лезли через ограждение и пробивали задние ворота здания, чтобы проникнуть в суд. Попав внутрь, протестующие начали крушить мебель, разбивать стекла и портить оборудование, используя огнетушители и другие подручные средства. Они выкрикивали имя президента и пытались найти судей, которые приняли решение о его аресте.

«Президент Юн Сок Ёль! Президент Юн!», — кричали разгневанные сторонники президента.
Некоторые из участников беспорядков бросали пластиковые стулья и отнимали щиты у полицейских, а также применяли против них дубинки. Видео погромов выложили в Telegram-канале «Ura.ru».



Для восстановления порядка прибыли дополнительные силы полиции, начавшие задерживать наиболее агрессивных участников и призывая остальных покинуть здание.

Беспорядки начались после того, как утром 19 января по местному времени суд Западного округа Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение вызвало возмущение среди его сторонников, которые всю ночь дежурили у здания суда. Около 100 человек прорвались внутрь, что привело к стычкам с полицией и задержанию 40 человек.

В то же время противники президента устроили акцию у изолятора, где содержится Юн. Они поддержали решение суда, назвав его «победой демократии».

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#суд
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