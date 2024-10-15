На пляже в Анапе, предположительно, нашли обломки беспилотника

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На пляже в Анапе, предположительно, обломки БПЛА самолетного типа нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник во властных структурах города.
«На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время специалисты экстренных служб проводят проверку.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Элина Позднякова