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На пляже в Анапе, предположительно, нашли обломки беспилотника

15 октября 2024, 17:15
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

На пляже в Анапе, предположительно, обломки БПЛА самолетного типа нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник во властных структурах города.
«На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время специалисты экстренных служб проводят проверку.



Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.


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На Украине 16-летний подросток жестоко избил и изнасиловал 62-летнюю пенсионерку
15 октября 2024, 17:48

Фото: istockphoto/olegda88

Пенсионерка в возрасте 62 лет подверглась избиению и изнасилованию со стороны 16-летнего подростка на Западной Украине. Как сообщают украинские журналисты, к правоохранителям женщина обратилась сама, а злоумышленником оказался ее сосед-односельчанин.
Его уже задержали полицейские, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину при повторном допросе. Примечательно, что об изнасиловании жертва сообщила на несколько дней позже.

Доказательства собраны, подросток подозревается по соответствующим статьям. Ему грозит срок до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, против кого на Украине возбудили новое уголовное дело. Речь идет об одном известном в республике олигархе.

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#уголовное дело
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Генпрокуратура требует взыскать 1 млрд евро убытков с корпорации Shell
15 октября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/blinow61

Генеральная прокуратура России намерена взыскать с британо-нидерландской энергетической корпорации Shell более 1 миллиарда евро убытков, соответствующие требования отражены в иске ведомства к компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Москвы сообщает РИА Новости.
«Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что исходя из определения Арбитражного суда Москвы, в ведомстве приняли к рассмотрению и назначили на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к Shell. Отмечалось, что иск подали из-за неисполнения корпорацией своих обязательств.

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В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил обломки взорвавшейся АЗС и попал на видео
МЧС Чечни опубликовало снятое пожарным видео мощного взрыва на АЗС в Грозном
15 октября 2024, 15:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Чечне пожарный криком «Аллаху Акбар» встретил летящие в него обломки взорвавшейся 12 октября в Грозном АЗС. Видео опубликовало МЧС республики в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах можно заметить, как на АЗС полыхает огонь, к которому спешат пожарные. После чего на заправке произошел мощный взрыв, который разбросал обломки цистерн и дорожные знаки.



Пожарный успевает отвернуться и пробежать несколько шагов от взорвавшейся АЗС, однако после поворачивается к ней и продолжает работу по тушению.

Напомним, взрыв на заправочной станции на улице Мохаммеда Али в Грозном произошел днем в субботу, 12 октября. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пообещал, что виновные во взрыве на АЗС в Грозном понесут наказание.

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Появились подробности о выживании дрейфовавшего 67 дней в море мужчины
Дрейфовавший 67 дней в море Пичугин питался горохом и пил дождевую воду
15 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Михаил Пичугин размачивал горох и пил дождевую воду. Так ему удалось выжить, проведя в открытом море в дрейфующей лодке более двух месяцев. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Пичугин провел в Охотском море 67 дней и смог выжить. Для этого он питался горохом и собирал дождевую воду. За это время мужчина похудел до 50 кг.

9 августа двое мужчин и 15-летний подросток вышли в море на лодке «Байкат 470», после чего связь с ними была потеряна. В результате поисковой операции 14 октября лодку нашли. Оказалось, что мужчина был на лодке с трупами 15-летнего племянника и брата. Подросток умер первым от обезвоживания и переохлаждения, далее умер и брат Пичугина. Михаил привязал брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма.

Он рассказал, что запасов еды и воды у них было примерно на две недели. Удерживаться катамарану на воде помогал плавучий якорь. Михаил обвесил лодку светоотражательными спасательными жилетами, чтобы его было легче заметить в темноте. Сам он также был в жилете.

После спасения мужчина несколько раз поел, сейчас он находится в реанимации. По словам врачей, состояние Пичугина удалось стабилизировать. Его жизни ничего не угрожает.

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#операции
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Звезду мирового футбола Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле
15 октября 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Звезду мирового футбола Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ.
Нападающий мадридского «Реала» прилетал в Стокгольм на прошлой неделе. Вместе с Мбаппе были его близкие и игрок клуба «ПСЖ» Норди Мукиеле.

Через несколько дней в полицию обратилась женщина, которая заявила об изнасиловании. Утверждается, что Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозреваемый» — самый низкий уровень подозрений.

Футболист назвал эти обвинения «фейком» и связал их со слушаниями по спору между ним и его экс-командой по вопросу заработной платы.

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#женщина
#футболист
#изнасилование
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На Украине заявили о новом уголовном деле против Коломойского*
«Страна»: ГБР Украины возбудило новое дело против Коломойского* и Боголюбова
15 октября 2024, 14:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело против бывших акционеров «Приватбанка» Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова по статье о мошенничестве с корпоративными правами. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Отмечается, что заявление подал их бывший партнер Алексей Мартынов.
«На днях соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами», — указано в статье.
По информации издании, до этого Мартынов уже грозил Коломойскому* судом, если тот продаст часть активов без его одобрения.

Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Боголюбов же бежал из страны по поддельным документам, когда узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело.

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*признан в России террористом и экстремистом
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Скрывала от родителей: 18-летняя россиянка родила и бросила ребенка в туалете аэропорта Антальи, подробности
15 октября 2024, 14:04

Фото: istock/Anna Derzhina

Сотрудница аэропорта в Антальи обнаружила в туалете живого младенца. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, приехавшая в страну вместе со своей матерью Еленой. О том, почему россиянки бросили умирать новорожденного в аэропорту расскажет «Радио 1».

В аэропорту Анталии нашли младенца


Турецкие власти сообщили, что уборщица нашла новорожденного всего через 12 минут после того, как россиянки Екатерина и Елена покинули туалет. Их отследили по камерам видеонаблюдения: они уже находились в зале ожидания и готовились улететь в Москву, когда их задержали. Консульство тут же связалось с ближайшими родственниками женщин и сообщило о произошедшем.


Что известно о семье


Мать 18-летней Екатерины работает учителем ритмики в коррекционной школе и имеет за плечами немалый опыт в педагогике. Отец Екатерины настаивает, что не знал о беременности 18-летней дочери. По словам мужчины, девушка имеет пышные формы и заподозрить беременность было сложно.

«Она хорошо учится в колледже, у нее все в порядке. Если и гуляла, то всегда возвращалась домой к 22:00. Живет с нами», — рассказал о наследнице отец.
Что именно грозит россиянкам в данной ситуации, пока неясно.

Предполагается, что молодая девушка намеренно полетела с матерью в Турцию, чтобы там избавиться от нежеланного ребенка.

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Мэра Талгара в Казахстане сняли с должности после убийства 16-летнего подростка
15 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/BernardaSv

В городе Талгар Алма-Атинской области мэра и его заместителя сняли с постов после убийства 16-летнего подростка. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что от обязанностей отстранили мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана. В областной администрации добавили, что ответственность других работников на сегодняшний день находится на рассмотрении.

Напомним, в ночь на 4 октября у одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате был убит шестнадцатилетний подросток Шерзат Болат, два человека получили тяжелые ранения.

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Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
СК: деятельность потерпевшего могла стать причиной взрыва его авто в Москве
15 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Fedorovekb

Следствие считает, что взрыв машины ресторатора мог быть связан с предпринимательской деятельностью пострадавшего. Об этом сообщает столичный СК.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет.

«Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что следователи сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных свидетелей и проводят необходимые обыски.

В результате взрыва пострадали трое человек. Среди них — бизнесмен Мишачев, его сын и сосед, который в этот момент садился в свою машину, припаркованную рядом.

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