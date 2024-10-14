ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области

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Российские силы ПВО отражают украинскую воздушную атаку с применением БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, комплексы противовоздушной обороны работают ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.
«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится всего в 6 километрах от Суджи. Войска ВС РФ полностью вытеснили ВСУ из нсела и вернули над ним полный контроль.
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