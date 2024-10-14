ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

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Украинские войска обстреляли мирное население в Токмаке Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что подробности приведет позже.
Ранее Рогов также сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. По его словам, российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно.
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