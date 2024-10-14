ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Пропавший ветеран СВО из Волгоградской области нашелся спустя полтора месяца и рассказал, как попал в рабство в Москве. Об этом сообщает портал V1.ru. По словам мужчины, его возили по строительным объектам и платили едой, сигаретами и 900 рублей в день.