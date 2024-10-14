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ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли жилые кварталы в Токмаке
14 октября 2024, 17:44
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли мирное население в Токмаке Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что подробности приведет позже.



Ранее Рогов также сообщал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли взвод солдат при попытке контратаковать в районе населённого пункта Левадное в Запорожской области. По его словам, российские войска зашли на северные окраины Левадного. Ночью украинские подразделения предприняли попытку контратаки на этом участке, но она закончилась крайне неудачно.

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В ОПК сравнили оружие России и НАТО
Евтухов: российское оружие превосходит поставляемое для ВСУ вооружение НАТО
14 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Российское вооружение во много превосходит то, которое страны НАТО поставляют для ВСУ, заявил начальник управления президента Росии по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная задача — обеспечить ВС РФ всем необходимым для победы.
«Наше вооружение сегодня по своим характеристикам не уступает, а во многом опережает то вооружение, которое поставляется странами НАТО нашему противнику», — отметил он.
Евтухов также добавил, что все контракты на поставку российского за границу выполняются в срок, в заявленном количестве и качестве вопреки ограничениям и санкциям.

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#нато
#всу
#россия
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Эксперт назвал цель плана КНР по Украине
Аналитик Бордачев: цель плана КНР по Украине связана с безопасностью Евразии
14 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/designer491

Мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине связан с безопасностью на западе Евразии. Об этом журналистам «Ленты.ру» рассказал аналитик Тимофей Бордачев.
«Речь, собственно, не идет о конкретно украинской истории, а в целом об устройстве безопасности в западной части Евразии», — сказал эксперт.
Он добавил, что идея является достаточно крупной, причем западные государства от нее не в восторге, считает Бордачев.

Западу, резюмировал собеседник, невыгодно, что помимо них кто-то еще хочет заниматься продвижением международных инициатив, а вот для Китая это прогресс, поскольку он отходит от традиций не вмешиваться в дела Европы.

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#мир
#украина
#китай
#план
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#кризис
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Пришедшее в Одессу с оружием судно Optima вновь попало под удар «Искандера»
14 октября 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Армия России ударила «Искандером» по сухогрузу Optima, ходящим под флагом Палау, который привез в Одессу военный груз для ВСУ. Об этом пишет издание «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября ВС РФ ударила по судну баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Сухогруз перевозил боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

В результате российской атаки сухогруз получил повреждение.

По словам военного аналитика Александра Перенджиева, ОТРК «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.

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#гроза
#военные
#техника
#боеприпасы
#оборудование
#нато
#всу
#вс рф
#вооружения
#наемники
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Эксперт назвал один фактор, который вызовет проблемы у ВСУ под Курском осенью
Аналитик Шарковский: распутица вызовет проблемы у ВСУ под Курском осенью
14 октября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Осенняя распутица вызовет проблемы у боевиков ВСУ в Курской области осенью. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на военного аналитика Александра Шарковского.
«Сейчас прошли первые дожди. Пока они распутицу не принесли, но над Атлантикой уже формируются ливневые фронты. Распутица поставит крест на украинцах», — прокомментировал Шарковский.
Он также добавил, что украинцы в российском регионе начнут «вымирать», ведь им будет весьма тяжело удержать позиции.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Враг получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои там продолжаются и сейчас. Как отмечало командование ВСУ, целью нападения было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#мир
#украина
#война
#сво
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Подполье: почти все наемники и боевики ВСУ погибли при ударе ВС РФ у порта Одессы
14 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

На месте российского удара в районе порта в Одессе присутствовали западные офицеры и боевики ВСУ, почти все они погибли. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — рассказал Лебедев.

Ранее он сообщал, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.

По данным издания «Русское оружие», утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.

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#вооружения
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Эксперт охарактеризовал ударивший по судну с оружием в Одессе «Искандер-М»
Перенджиев: ударивший по судну с оружием в Одессе «Искандер-М» — гроза НАТО
14 октября 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который бил по судну с партией оружия и боеприпасов из Европы в одесский порт, — гроза НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Александр Перенджиев.
Он подчеркнул, что «Искандер-М» является одним из самых мощных вооружений в мире, бьет кассетно-осколочными или осколочно-фугасными снарядами. Это позволяет ему поражать самые разные цели.

«Искандер» называют грозой НАТО. В основном "Искандер" предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО, узлов связи, самолетов, вертолетов, скопления войск, техники, в том числе для поражения кораблей. Также можно отметить, что он может поражать бункеры, пробивать бетон», — пояснил эксперт.
Российские власти отмечали, что оружейные грузы для Украины станут законной целью ВС РФ, поскольку такие поставки затягивают боевые действия и не способствуют решению конфликта.

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#россия
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#война
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#оружие
#нато
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Арестович* сделал заявление о ВСУ
Арестович*: в частях ВСУ в Курской области творится бардак, и потеряно управление
14 октября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В частях боевиков ВСУ под Курском творится бардак, а также потеряно всяческое управление, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым экс-советник офиса президента республики Алексей Арестович*.
Собеседник считает, что ВСУ необходимо отступать с территории российского региона. Он выразил мнение, что перед украинской армией стоит задача удержать позиции в Курской области, несмотря на серьезные проблемы по левому флангу.

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — прокомментировал он данные украинских СМИ.
ВСУ напали в Курской области в начале августа. Бои в регионе продолжаются по сей день. Эксперты уверены, что боевики потерпят провал как в курском приграничье, так и в Донбассе.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#мир
#украина
#россия
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#война
#сво
#всу
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Пропавший ветеран СВО рассказал, как попал в рабство в Москве
14 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Пропавший ветеран СВО из Волгоградской области нашелся спустя полтора месяца и рассказал, как попал в рабство в Москве. Об этом сообщает портал V1.ru. По словам мужчины, его возили по строительным объектам и платили едой, сигаретами и 900 рублей в день.
Отмечается, что Василий отправился в зону СВО из мест лишения свободы в феврале 2023 года, через полгода вернулся, а в июне 2024 уехал на заработки в Москву.

После первой вахты он решил вернуться домой и пропал. Найти ветерана СВО удалось только через полтора месяца. По данным издания, Василий попал в рабство.
«Я пил на Киевском вокзале. Ну, напился. И уснул. У меня была сумка с деньгами и документами. Там 30 000 рублей было. Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — рассказал изданию пропавший.
После этого мужчину увезли в некий коттедж в Апрелевке, о котором он не хочет рассказывать до сих пор.

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Подросток получил ранение глаза от заминированной игрушки в Стаханове, в ЛНР
14 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Ранение глаза получил подросток от заминированной игрушки в Стаханове, Луганской народной республики. Об этом сообщает республиканское правительство в Telegram-канале со ссылкой на главу регионального Минздрава Наталию Пащенко.
«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину», — прокомментировала она.
Ребенок, по словам министра, ранен осколком в левый глаз, а также в левое предплечье. Кроме того, у пострадавшего на лице ссадины.

«Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести», — резюмировала Пащенко.

Силовики напомнили местным не поднимать на улицах никакие предметы, поскольку противник маскирует взрывчатку.

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#мир
#россия
#украина
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