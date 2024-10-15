В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА

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В результате уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины над Тульской областью пострадавших и повреждений не зафиксировано. Об этом проинформировало министерство региональной безопасности.
Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей.
Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого стало известно, что на трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Минувшей ночью дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
До этого стало известно, что на трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова