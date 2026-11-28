На пляже в Сочи мужчины устроили «сеанс самоудовлетворения» на глазах у отдыхающих
В Сочи несколько мужчин публично мастурбировали на морском побережье на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в Лазаревском районе города на пляже имени Семашко. Гражданин вместе с другими мужчинами выбрал это место для своих бесстыдных действий. Когда один из очевидцев потребовал от него прекратить происходящее, онанист ответил на требование нецензурной бранью.
Прибывшие на вызов полицейские задержали мужчину, однако он ушёл от ответственности: правоохранители лишь составили на него протокол о мелком хулиганстве. В суде он полностью признал вину и пообещал больше не досаждать отдыхающим. Судья назначил фигуранту 10 суток административного ареста.
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