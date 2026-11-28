28 ноября 2026, 18:22

Житель Сочи получил 10 суток ареста за мастурбацию на глазах у отдыхающих

Фото: Istock/Zolnierek

В Сочи несколько мужчин публично мастурбировали на морском побережье на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.