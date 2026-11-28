Под Новосибирском спасли обессилевшую дворнягу, провалившуюся под лёд на реке
На реке Иня под Новосибирском спасли дворнягу — собака провалилась под лёд и обессилела. Подробности приводит РЕН ТВ.
Местный житель пришёл на реку порыбачить. Пока он разбирал палатку, услышал душераздирающий вой и вскоре заметил собаку в полынье. Рыбак незамедлительно позвонил в 112.
К месту приехали спасатели МАСС, подобрались к псу на надувной лодке и успешно вытащили дворнягу из воды. Отмечается, что во время операции в полынью провалился и один из спасателей. Мужчина хотел забрать собаку домой, но пёс убежал.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве. Там ребёнок провалился под лёд на очистных сооружениях.
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