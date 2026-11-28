В Ленобласти годовалая девочка и трое взрослых пострадали в ДТП с двумя машинами
В Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись две машины. В результате аварии пострадали годовалая девочка и трое взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ропшинском шоссе в районе деревни Владимировка. Водители обоих транспортных средств получили травмы. Кроме того, пострадали женщина и годовалая девочка, которые находились в одной из машин.
Спасатели оперативно прибыли на место аварии и помогли пострадавшим. Всех потерпевших доставили в больницы. Медики оказывают им всю необходимую помощь, а специалисты выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о происшествии на трассе Кубани. Там шесть машин, включая автобус, попали в массовое ДТП.
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