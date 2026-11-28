На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Подземные толчки начались в 01:15 по местному времени. Эпицентр располагался в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского, в районе горы Бакенинг. Очаг залегал на глубине около 189 километров.
Жители Петропавловска-Камчатского, Мильково и Вилючинска рассказали, что в их домах тряслись мебель и вещи. Местные жители выбегали на улицу посреди ночи. По словам очевидцев, толчки постепенно усиливались, а затем стихли.
Ранее на Камчатке уже фиксировали землетрясение. 11 ноября сила подземных толчков составила 4,8.
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