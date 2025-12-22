Трое парней отравились едой из доставки в Подмосковье

22 декабря 2025, 08:48

Фото: iStock/Vladislav Chusov

Два 19-летних парня и 15-летний подросток решили подкрепиться карбонарой в СК «Триумф» в Люберцах. После ужина они почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Об этом пишут Telegram-каналы.