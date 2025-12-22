Трое парней отравились едой из доставки в Подмосковье
Два 19-летних парня и 15-летний подросток решили подкрепиться карбонарой в СК «Триумф» в Люберцах. После ужина они почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Об этом пишут Telegram-каналы.
Причины недомогания пока не установлены. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, что могло стать причиной инцидента.
Ранее стало известно, что утром 22 декабря в Электрогорске загорелся электропоезд, который направлялся в Москву.
До этого в Москве сегодня утром в районе Орехово-Борисово прогремел мощный взрыв. Около 6:50 на парковке на улице Ясеневая взорвался автомобиль.
