На пляже в Великобритании нашли погибшую пенсионерку
На побережье Марске-бай-зе-Си в Северном Йоркшире обнаружили без признаков жизни пожилую женщину. Экстренные службы констатировали смерть, а полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений.
Как сообщает The Sun, инцидент произошёл утром 13 декабря. Прохожие возле спуска к причалу заметили лежащую женщину и вызвали медиков и полицию. Прибывшие специалисты лишь зафиксировали смерть пенсионерки.
Правоохранители уточнили, что сейчас кончина не выглядит подозрительной. Подробности происшествия пока не раскрываются, а следственные действия продолжаются. Отмечается, что пляж Марске-бай-зе-Си пользуется популярностью среди туристов и местных жителей, и такие происшествия здесь крайне редки.
