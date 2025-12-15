Достижения.рф

На пляже в Великобритании нашли погибшую пенсионерку

Фото: iStock/aldegonde

На побережье Марске-бай-зе-Си в Северном Йоркшире обнаружили без признаков жизни пожилую женщину. Экстренные службы констатировали смерть, а полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений.



Как сообщает The Sun, инцидент произошёл утром 13 декабря. Прохожие возле спуска к причалу заметили лежащую женщину и вызвали медиков и полицию. Прибывшие специалисты лишь зафиксировали смерть пенсионерки.

Правоохранители уточнили, что сейчас кончина не выглядит подозрительной. Подробности происшествия пока не раскрываются, а следственные действия продолжаются. Отмечается, что пляж Марске-бай-зе-Си пользуется популярностью среди туристов и местных жителей, и такие происшествия здесь крайне редки.

Иван Мусатов

