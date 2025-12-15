На пляже в Великобритании нашли погибшую пенсионерку

15 декабря 2025, 12:33

Фото: iStock/aldegonde

На побережье Марске-бай-зе-Си в Северном Йоркшире обнаружили без признаков жизни пожилую женщину. Экстренные службы констатировали смерть, а полиция заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений.