На побережье Дагестана выбросило 484 туши каспийских тюленей
Более 480 мертвых каспийских тюленей выбросило на побережье Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.
Специалисты уже обследовали береговые линии в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах. В скором времени эти мероприятия планируют продолжить.
«На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей», — говорится в сообщении.Минприроды также направило запросы во все ответственные структуры, чтобы установить причину гибели животных.