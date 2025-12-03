На побережье Дагестана выбросило 484 туши каспийских тюленей

03 декабря 2025, 10:56

Фото: iStock/andreigilbert

Более 480 мертвых каспийских тюленей выбросило на побережье Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.





Специалисты уже обследовали береговые линии в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах. В скором времени эти мероприятия планируют продолжить.

«На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей», — говорится в сообщении.