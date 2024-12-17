На побережье Кубани произошла чрезвычайная ситуация, угрожающая экологии региона

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Сегодня утром в Краснодарском крае была зафиксирована серьезная экологическая угроза: при мониторинге береговой полосы обнаружены обширные пятна мазута, протянувшиеся на десятки километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев
По поручению губернатора экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах, которые возглавляют главы МО. Для ликвидации последствий загрязнения на место происшествия направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России.
На данный момент на месте работают 267 человек и задействовано 50 единиц техники. Губернатор выразил благодарность волонтерам, которые откликнулись на призыв о помощи. В случае необходимости количество задействованных сил и средств будет увеличено. Оперативные службы продолжают свою работу, чтобы минимизировать последствия этого инцидента и защитить экосистему региона.
Напомним, что ранее режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне.
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На данный момент на месте работают 267 человек и задействовано 50 единиц техники. Губернатор выразил благодарность волонтерам, которые откликнулись на призыв о помощи. В случае необходимости количество задействованных сил и средств будет увеличено. Оперативные службы продолжают свою работу, чтобы минимизировать последствия этого инцидента и защитить экосистему региона.
Напомним, что ранее режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне.
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Дарья Осипова