Полицейские накрыли бордель в квартире на юго-западе Москвы

10 августа 2025, 12:18

МВД: в Москве задержали приезжих, которые превратили квартиру в бордель

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного административного округа Москвы задержали подозреваемых в организации борделя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.