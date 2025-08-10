Полицейские накрыли бордель в квартире на юго-западе Москвы
Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного административного округа Москвы задержали подозреваемых в организации борделя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Согласно информации следствия, двое мужчин, приехавших из другого региона, вместе с женщиной организовали в квартире на улице Профсоюзная бордель. Подозреваемые были задержаны на месте совершения противоправных действий.
В их обязанности входило получение оплаты, общение с клиентами, приобретение товаров для незаконной деятельности и управление притоном. В ходе обыска помещения были обнаружены записи, денежные средства, средства связи и другие предметы, которые могут служить доказательствами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые были взяты под стражу.
Кроме того, были задержаны две женщины в возрасте 31 и 35 лет, которые предоставляли интимные услуги. На них были составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией».
