Трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на юге Москвы

Трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб в Южном Бутово
В Южном Бутово трехлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.



По предварительной версии, ребёнок самостоятельно открыл входную дверь квартиры, вышел на лестничную клетку, взобрался на стоявший там стол, открыл окно и сорвался вниз. В момент происшествия мать находилась дома.

Как уточнили в прокуратуре, семья была поставлена на профилактический учет. Надзорное ведомство уже начало проверку и взяло дело под контроль.

Обстоятельства гибели малолетнего устанавливает Зюзинская межрайонная прокуратура.

Анастасия Чинкова

