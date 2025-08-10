Трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на юге Москвы
В Южном Бутово трехлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По предварительной версии, ребёнок самостоятельно открыл входную дверь квартиры, вышел на лестничную клетку, взобрался на стоявший там стол, открыл окно и сорвался вниз. В момент происшествия мать находилась дома.
Как уточнили в прокуратуре, семья была поставлена на профилактический учет. Надзорное ведомство уже начало проверку и взяло дело под контроль.
Обстоятельства гибели малолетнего устанавливает Зюзинская межрайонная прокуратура.
