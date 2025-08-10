Трёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа на юге Москвы

10 августа 2025, 14:35

Трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб в Южном Бутово

Фото: iStock/brizmaker

В Южном Бутово трехлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа и погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.