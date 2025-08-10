Россиянку задержали в Южной Корее и несколько дней держали в подвале
Москвичка, прилетевшая в Южную Корею на отдых, была задержана при прохождении границы и несколько дней провела в подвале аэропорта Сеула без объяснений причины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Москвичка Татьяна летела в Южную Корею через Китай. У нее были все необходимые документы: разрешение на въезд, бронь отеля, билеты в обе стороны и план путешествия. При пересечении границы ее не пропустили и повели на допрос.
Россиянкке отказали во въезде в Южную Корею без объяснения причин. Ее поместили в подвальное помещение аэропорта, где она находилась вместе с еще девятью гражданами, которым также отказали во въезде.
В результате Татьяна приобрела билет на обратный рейс и вернулась в Москву.
