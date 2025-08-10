Россиянку задержали в Южной Корее и несколько дней держали в подвале

10 августа 2025, 13:21

SHOT: Москвичку не пропустили в Южную Корею и поместили в подвал аэропорта

Фото: iStock/skyNext

Москвичка, прилетевшая в Южную Корею на отдых, была задержана при прохождении границы и несколько дней провела в подвале аэропорта Сеула без объяснений причины. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.