Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков
В России владельцы легковых автомобилей столкнулись с неожиданными штрафами от Ространснадзора. Суммы достигают сотен тысяч рублей, причиной стали нарушения, которых они не совершали. Об этом пишет РИА Новости.
Водители грузовиков используют хитрую схему. Перед заездом на весовые пункты они прикрепляют номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковых машин. В результате штрафы приходят обычным автовладельцам, которые не имеют к этому отношения.
