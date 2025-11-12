Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков

12 ноября 2025, 09:46

Фото: iStock/lvdesign77

В России владельцы легковых автомобилей столкнулись с неожиданными штрафами от Ространснадзора. Суммы достигают сотен тысяч рублей, причиной стали нарушения, которых они не совершали. Об этом пишет РИА Новости.