На подмосковной даче нашли лабораторию со 177 кустами конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в выращивании конопли для последующей продажи наркотика, задержали полицейские городского округа Щёлково, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что ранее судимый 38-летний житель Москвы организовал в доме, который арендовал в дачном кооперативе «Слава», лабораторию по выращиванию конопли. В ходе осмотра в доме было обнаружено 177 кустов наркосодержащих растений, а также тепловые лампы, удобрения и прочее необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Арендатора дачного дома задержали. Против него завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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