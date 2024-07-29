Учительница совратила и трижды изнасиловала школьника

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko
В США 39-летняя учительница Бритни Мари Вернон из штата Северная Каролина трижды изнасиловала ученика, её арестовали. Об этом пишет WGHP.
Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году.
Появилась информация о ее неподобающих отношениях с учеником. С 1 июля началось расследование, а 25 июля женщину арестовали.
Следствие выяснило, что она соблазнила ученика и три раза занялась с ним сексом, ей предъявлены 3 обвинения в непристойном поведении и еще 3 в половом акте с малолетним. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.
Ранее в США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины. Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.
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Появилась информация о ее неподобающих отношениях с учеником. С 1 июля началось расследование, а 25 июля женщину арестовали.
Следствие выяснило, что она соблазнила ученика и три раза занялась с ним сексом, ей предъявлены 3 обвинения в непристойном поведении и еще 3 в половом акте с малолетним. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.
Ранее в США арестовали экс-учительницу католической школы из штата Делавэр, которая отправила школьнику интимные фото в мессенджере. Ранее она преподавала в Католической школе Святой Марии Магдалины. Согласно информации следствия, женщина вела личную переписку со многими обучающимися, а одному из них отправляла снимки «откровенно сексуального характера», на которых представала в обнаженном виде.
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Дарья Осипова