В ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО России

Телеканал RT опубликовал фотографии, доказывающие, что украинские наемники причастны к деятельности туарегских сепаратистов в Африке. На одной из фотографий фигурирует солдат, на форме которого изображен трезубец – национальный символ Украины. Подробности и детали причастности украинских наемников к засаде на ЧВК «Вагнер» в ​Мали читайте в материале «Радио 1».