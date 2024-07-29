В ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать служебный автомобиль МО России

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В ДНР задержали мужчину, который по заданию ГУР МО Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Сообщается, что сотрудники управления узнали о тайнике и установили за ним слежку. ФСБ предоставила видеозапись, на которой мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. Предположительно, в нем было 800 граммов тротила.
В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Ранее сообщалось, что три местных жителя были задержаны в Каспийске за намерение совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. Уточняется, что по адресам проживания фигурантов дела были найдены самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные признали свою вину.
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В настоящее время проводятся следственные действия и дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
Ранее сообщалось, что три местных жителя были задержаны в Каспийске за намерение совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. Уточняется, что по адресам проживания фигурантов дела были найдены самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные признали свою вину.
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Дарья Осипова