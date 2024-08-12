На подмосковной даче нашли нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов садоводческого товарищества в деревне Василёво Пушкинского округа, задержан арендатор дома — 39-летий гражданин Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В дачном доме полицейские наши и изъяли канистры с жидкостью, ёмкости с прекурсором, магнитное устройство для перемешивания, респиратор и электронные весы. Результаты лабораторного исследования показали, что в изъятой жидкости находится наркотик мефедрон. После высушивания в сухом остатке его масса составила около двух килограммов. Остальное изъятое будет проверено в ходе предварительного расследования», — говорится в сообщении.Задержание проводилось при силовой поддержке ОМОНО Росгвардии. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Читайте также:
В Китае молния убила шесть человек
В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья
В российской колонии наркодилеры и главы этнических группировок устроили банкет
Лев Каштанов