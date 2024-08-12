Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На подмосковной даче нашли нарколабораторию

На подмосковной даче нашли нарколабораторию

12 августа 2024, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Оригинал
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в одном из домов садоводческого товарищества в деревне Василёво Пушкинского округа, задержан арендатор дома — 39-летий гражданин Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.


«В дачном доме полицейские наши и изъяли канистры с жидкостью, ёмкости с прекурсором, магнитное устройство для перемешивания, респиратор и электронные весы. Результаты лабораторного исследования показали, что в изъятой жидкости находится наркотик мефедрон. После высушивания в сухом остатке его масса составила около двух килограммов. Остальное изъятое будет проверено в ходе предварительного расследования», — говорится в сообщении.
Задержание проводилось при силовой поддержке ОМОНО Росгвардии. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Читайте также:

В Китае молния убила шесть человек

В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья

В российской колонии наркодилеры и главы этнических группировок устроили банкет
#наркотики
#дача
#снт
#пушкинский округ
#криминал
#полиция
#мвд московской области
В Китае молния убила шесть человек
При ударе молнии в китайском городе Чанчжоу погибли шесть человек, 10 пострадали
12 августа 2024, 08:25

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу молния стала причиной обрушения павильона. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Разряд молнии попал в один из павильонов парка и разрушил его. В этот момент в сооружении находились люди. В результате происшествия шесть человек скончались, более десяти получили различные травмы.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте обрушения проводятся поисковые работы. Предварительно, все люди были извлечены из-под завалов.

Читайте также:

Трое пострадавших от молнии в парке «Патриот» завершили лечение в больнице

Россиянам напомнили, как избежать удара молнии

Маринин день 30 июля: что нужно делать, чтобы не потерять деньги
#помощь
#лечение
#травмы
#происшествия
#люди
#молния
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья
Минобороны: разминирования курского пограничья проводится каждый день
12 августа 2024, 06:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Работа по разминированию приграничных районой Курской области российским военнослужащими ведется каждый день, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По данным военного министерства, группы разминирования проверяют территорию метр за метром и извлекают из воронок боеголовки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы, ускорители, блоки управления и электронные компоненты боеприпасов.

Один из саперов рассказал, что обстрел жилых районов велся с использованием оружия как НАТО, так и Украины.

Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.

Читайте также:

Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии

Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
#мина
#нато
#украина
#оружие
#минобороны рф
#курская область
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 06:06

Фото: iStock/camptoloma

Экипажи вертолетов Ка-52 атаковали личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», – отметили в оборонном ведомстве.

После применения средств поражения экипажи вертолетов выполнили противоракетные мероприятия, включили тепловые ловушки и благополучно вернулись на взлетную базу. Согласно сообщению, все цели были уничтожены.

Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.

Читайте также:

Военкор Котенок: российские бойцы выбили ВСУ из села Снагость Курской области

Российские вертолеты ликвидировали военных и технику ВСУ в приграничье Курской области

Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску
#всу
#вс рф
#вертолёты
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 05:56

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В течение дня в районах Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Министерства обороны России уничтожили один танк, семь БТР-БМП, 13 бронемашин, девять пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО. Этим действом вы сами решили вопрос ускорения вашего полного уничтожения», – высказался Алаудинов о рекордных потерях ВСУ.

Ранее командующий «Ахмат» предупредил, что за последние дни количество разведывательно-диверсионных акций против России увеличилось в несколько раз. Командующий подчеркнул, что в сети появились десятки фальшивых Telehra,-каналов, якобы связанных с подразделением спецназа «Ахмат, делаюших ложные заявления и собирающих деньги.

До этого генерал-майор заявил, что боевые действия в Курской области можно назвать решающим сражением специальной военной операции (СВО). По его словам, после этого падет не только Украина, но и весь блок НАТО, поддерживающий Киев.

Читайте также:

Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, началось возгорание

Алаудинов: у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС
#украина
#россия
#сво
#курская область
#всу
#киев
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российской колонии наркодилеры и главы этнических группировок устроили банкет
12 августа 2024, 05:34

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии, сообщает газета «Известия».
Издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. В помещении за столом с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками сидят около 40 человек. По данным издания, торжество проходило 20 июля, и, следовательно, один из сотрудников уголовно-исполнительной системы отмечал свой день рождения. Его имя не сообщается.

Также отмечается, что на празднике присутствовали участники и активные члены этнических преступных группировок России, включая, распространителей наркотиков.

Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), которая пообещала разобраться в ситуации.

Адвокат Павел Корнияко подчеркнул, что подобные развлечения не предусмотрены тюремными правилами и поэтому невозможны в принципе. Кроме того, список товаров, которые заключенные могут покупать на воле, ограничен.

Источники издания предполагают, что организация банкетов стала возможной благодаря коррупции со стороны администрации.

Читайте также:

ТАСС: бывший зам Шойгу Булгаков заранее знал о проверке в его отношении

Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаковсотрудничает со следствием

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова
#тюрьма
#фсин
#день рождения
#наркотики
#еда
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Перу по делу об убийстве россиянки задержали украинца
12 августа 2024, 04:57

Фото: iStock/thawornnurak

Гражданин Украины был задержан в Перу за убийство россиянки. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда города Юримагуас.
«Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», – отмечается в публикации.

Убийство произошло в четверг 8 августа в медицинском центре в северной перуанской провинции Лорето. Слушания, назначенные на 11 августа, были отложены на один день из-за «плохого самочувствия» подозреваемого.

Ранее прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Латвии, обвиняемого в организации заказного убийства местного жителя.

Читайте также:

Жених из Нигерии, наркотики и смертная казнь: вернётся ли россиянка Дапирка из тюрьмы Вьетнама

Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии

«Сами начали»: в Турции рассказали, как у русских туристок оказались вырваны ногти
#россияне
#украина
#убийство
#задержание
#суд
#перу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье загорелся жилой дом
МЧС: в подмосковной Лобне загорелся жилой дом и погибли двое человек
12 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/sarawutk

В подмосковной Лобне произошел пожар в жилом доме с мансардой. Об этом сообщило главное управление МЧС по Московской области в Telegram-канале.
Пожар произошел в Долгопрудненском городском округе. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 35 специалистов и семь единиц техники.

«Пожарные МЧС России из горящего здания спасли 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу», – отмечается в заявлении ведомства.

Позднее стало известно гибели двоих граждан.

Ранее крупный пожар вспыхнул в швейном цехе в подмосковном поселке Володарского.

Читайте также:

Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске

Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси
#пожар
#лобня
#подмосковье
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Котенок: российские бойцы выбили ВСУ из села Снагость Курской области
12 августа 2024, 02:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военнослужащие отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселок Снагость в Кореневском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.
«Село, между прочим, основано на землях, подаренных государем Петром I гетманe-иудe Мазепе – символу нынешней Украины, который потом перебежал от русских к шведам», – подчеркнул он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регион прибыли дополнительные воинские части и военная техника для отражения украинских атак. Он подчеркнул, что российские войска делают все возможное для обеспечения безопасности мирных жителей. В частности, они оказывают помощь в транспортировке мирных жителей из приграничных районов в пункты временного размещения.

Читайте также:

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России
#военкор
#село
#вс рф
#всу
#украина
#россия
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской область объявлена опасность атаки беспилоттников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА
12 августа 2024, 01:41

Фото: istock / Harry Wedzinga

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он призвал граждан быть бдительными и добавил, что система ПВО приведена в готовность для отражения возможной атаки.

Семью минутами ранее Смирнов написал о прекращении ракетной угрозы. Незадолго до этого стало известно, что над регионом были уничтожены три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во второй половине дня 11 августа Министерство обороны России сообщило, что украинские военные безуспешно пытались войти в Беловский район Курской области.

Читайте также:

В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

В Курской области объявили ракетную опасность
#курская область
#опасность
#бпла
#беспилотник
#украина
#всу
#ракета
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф