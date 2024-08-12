В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья

В течение дня в районах Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Министерства обороны России уничтожили один танк, семь БТР-БМП, 13 бронемашин, девять пикапов и другую военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.