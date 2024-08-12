В Минобороны сообщили о разминировании курского приграничья

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi
Работа по разминированию приграничных районой Курской области российским военнослужащими ведется каждый день, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
По данным военного министерства, группы разминирования проверяют территорию метр за метром и извлекают из воронок боеголовки ракет, неразорвавшиеся боеприпасы, ускорители, блоки управления и электронные компоненты боеприпасов.
Один из саперов рассказал, что обстрел жилых районов велся с использованием оружия как НАТО, так и Украины.
Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.
Читайте также:
Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии
Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области
Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
Один из саперов рассказал, что обстрел жилых районов велся с использованием оружия как НАТО, так и Украины.
Ранее стало известно, что российские войска отбили у ВСУ поселок Снагость в Кореневском районе Курской области.
Читайте также:
Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии
Вертолеты ВС России нанесли удар по пехоте ВСУ в Курской области
Командир «Ахмата» заявил о рекордных потерях ВСУ в Курской области
Александр Климов