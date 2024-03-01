На подмосковной станции Крутое электричка сбила троих человек

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На станции Крутое в Московской области электричка сбила троих человек, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По информации СМИ, происшествие случилось на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе.
В результате случившегося травмы получили мужчина, женщина и ребёнок. При каких обстоятельствах это случилось и в каком состоянии находятся пострадавшие — пока не сообщается.
Напомним, ранее страшный пожар разгорелся в городском округе Серпухов. Предположительно, возгорание произошло после взрыва бытового газа. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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В результате случившегося травмы получили мужчина, женщина и ребёнок. При каких обстоятельствах это случилось и в каком состоянии находятся пострадавшие — пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева