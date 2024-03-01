В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали

Фото: Пресс-служба МЧС России
В многоквартирном доме Серпухова разгорелся пожар после взрыва газа, об этом сообщает Следственный комитет Московской области в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в жилом многоквартирном доме городского округа Серпухова разгорелся сильный пожар. Сперва пламя полыхало в одной квартире, а потом перекинулось ещё на три.
Позже стало известно, что огонь разгорелся, предположительно, из-за взрыва бытового газа.
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Позже стало известно, что огонь разгорелся, предположительно, из-за взрыва бытового газа.
«1 марта 2024 года в результате отравления угарным газом из разных квартир, расположенных в доме по улице Чернышевского города Серпухова в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — отметили в Следственном комитете.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева