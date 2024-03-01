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В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали

01 марта 2024, 15:47
Фото: Пресс-служба МЧС России

Фото: Пресс-служба МЧС России

В многоквартирном доме Серпухова разгорелся пожар после взрыва газа, об этом сообщает Следственный комитет Московской области в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в жилом многоквартирном доме городского округа Серпухова разгорелся сильный пожар. Сперва пламя полыхало в одной квартире, а потом перекинулось ещё на три.

Позже стало известно, что огонь разгорелся, предположительно, из-за взрыва бытового газа.


«1 марта 2024 года в результате отравления угарным газом из разных квартир, расположенных в доме по улице Чернышевского города Серпухова в медицинское учреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети», — отметили в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.


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#пожар
#серпухов
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В Севастополе работает ПВО, остановлено движение по Крымскому мосту
01 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявлена воздушная тревога, остановлено движение по Крымскому мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, кроме того, работают системы ПВО, добавил губернатор.

Он также обратился к жителям Севастополя и гостям города. Развожаев попросил их сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что в городе прозвучали два мощных взрыва и несколько более слабых. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#тревога
#пво
#крым
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В Верхней Пышме 4-месячная девочка утонула в ванной, пока мать была без сознания
01 марта 2024, 15:17

Фото: iStock/LightFieldStudios

Четырехмесячная девочка утонула в детской ванночке во время купания в Верхней Пышме Свердловской области. Ее мать в это время была без сознания. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, все случилось 29 февраля. Женщина купала дочку, однако в какой-то момент почувствовала себя плохо и упала в обморок. Когда она очнулась, то услышала страшные крики мужа, а малышка лежала на диване без сознания.

Родители вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями. Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц. В результате которого у ребенка начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.

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#медики
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В многоквартирном доме Серпухова разгорелся сильный пожар
01 марта 2024, 14:49

Фото: iStock/photovs

В многоэтажном доме в городском округе Серпухов Московской области разгорелся сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал «Новости Замкадья».
По информации СМИ, пожар разгорелся в многоквартирном доме на улице Чернышевского.

Сперва огонь охватил одну из квартир.

«Очевидцы видели, как на балконе около 15 минут стояла женщина, а из ее окна валил черный дым. Ее уже спустили по пожарной лестнице», — уточнили в издании.

В настоящий момент к месту уже прибыли бригада скорой помощи и пожарные.

Напомним, 13 февраля крупный пожар разгорелся в многоэтажном доме Анапы. Огонь успел распространиться на площадь в 1000 квадратных метров. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#серпухов
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В Архангельске медики выкинули пациента из машины скорой помощи и уехали
01 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/DarthArt

В Архангельске врачи выкинули из автомобиля скорой помощи пациента и уехали, об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск — это Ж».
По информации СМИ, инцидент произошёл около шести часов утра 25 февраля.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить автомобиль скорой помощи, из которого выходит мужчина, открывает заднюю дверь, выбрасывает через неё пациента на улицу, а затем садится назад в машину и уезжает. Пациент остаётся лежать на снегу. Отмечается, что в тот момент в Архангельске был один градус тепла.

За комментариями в Минздрав обратились журналисты 29.ru. В ведомстве им сообщили, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и самостоятельно отказался от госпитализации. К тому же, подчеркнули в Минздраве, 20 минут спустя его забрала другая бригада скорой, которая доставила его домой.

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#скорая помощь
#врачи
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Участника СВО сняли с авиарейса в Москве из-за запаха сигарет — делом займется СКР
СК заведет дело из-за снятия с рейса бойца СВО по подозрению в курении на борту
01 марта 2024, 13:14

Фото: istock / Diy13

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил уголовное дело из-за ситуации со снятым с рейса ветераном специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что военного сняли с самолета из-за того, что бортпроводники заподозрили его в курении на борту.

«Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — отмечается в публикации.
Сам участник спецоперации заявил, что просто пропах сигаретами, так как очень много курит.

Ранее сообщалось, что в ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
#уголовное дело
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В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребёнка
Bild: В Германии военный застрелил ребёнка и трех взрослых
01 марта 2024, 12:54

Фото: istock / Savusia Konstantin

Военный немецкой армии застрелил четырёх человек в Нижней Саксонии. Мужчину убил бывшую подругу, ее ребёнка, нового партнёра и его мать. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла в половину четвертого утра по местному времени в нижнесаксонской общине Шессель, а затем близлежащей коммуне Ботель.

«Всего на обоих местах преступления четыре погибших: бывшая подозреваемого и ребенок, а также новый партнер бывшей и его мать», — пишет издание.
Стрелявший задержан, его мотив на данный момент неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что преступление совершенно по личным мотивам. Также сообщается о проводимых обысках в военной части около города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник.

Ранее сообщалось, что гости свадьбы перекрыли шоссе и устроили стрельбу в Краснодаре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ребёнок
#трагедия
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#человек
#сотрудники
#стрельба
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Полиция Польши конфисковала у украинцев несколько миллионов таблеток от импотенции
В Польше украинцев задержали за нелегальную торговлю таблетками для потенции
01 марта 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Польские полицейские задержали троих граждан Украины. Сотрудники Надвислянского отделения Пограничной стражи республики изъяли у них несколько миллионов таблеток для улучшения потенции.
Экспертиза показала наличие в препарате вещества, запрещённого к обороту на территории Польши, сообщает радиостанция RMF FM. Сначала были произведены обыски в трёх квартирах, где было найдено порядка 700 тысяч таблеток от импотенции. Затем в одном из жилищ правоохранители обнаружили документы на аренду морского контейнера. Выяснив его местонахождение, полицейские нашли там ещё несколько миллионов таблеток. Понятно, что такое количество запрещённых медикаментов не могло быть предназначено для личного использования, следовательно, речь идёт о незаконной торговле.

На время следствия все трое украинцев помещены под домашний арест. Полиция пытается обнаружить канал, по которому нелегальные торговцы получали контрабандный товар. Расследование продолжается.

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#польша
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В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
01 марта 2024, 12:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о местах расположения армии России и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал данные украинской стороне для последующего нанесения ударов.

Мужчина пояснил, что представители украинской спецслужбы прислали ему деньги и попросили помочь ВСУ. Он задержан. Возбуждено уголовное. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#данные
#мужчина
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Босой московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
01 марта 2024, 11:47

Фото: istockphoto/ronstik

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. На улицу он вышел босиком.
41-летний мужчина по имени Артур покинул свои апартаменты в гостинице «Англетер», где остановился, и выстрелил из пистолета в воздух над головами прохожих, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Возможно, то, что он позабыл обуться, показалось ему недостаточным для привлечения внимания. По словам очевидцев, стрелок был в измененном состоянии. Подъехавший наряд полиции, оперативно задержал нарушителя. Патроны в пистолете оказались холостыми.

В его номере, куда после задержания стрелка пришли с обыском правоохранители, был обнаружен целый арсенал: ещё два пистолета, автомат, магазины к стрелковому оружию с холостыми патронами и дымовая шашка. По словам столичного гостя, он купил оружие в Петербурге, оно ему нужно для коллекции, которую Артур собирает уже несколько лет.

В Москве мужчина владеет солидной мебельной компанией и раздаёт направо и налево мотивационные интервью на предмет «построй свою бизнес-империю». Предпринимателя увезли в отдел полиции и возбудили дело о хулиганстве.

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