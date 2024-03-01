Власти Серпухова помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа

Фото: телеграм-канал Сергея Никтиенко
Власти городского округа Серпухов помогут жителям дома №33 по улице Чернышевского, квартиры которых пострадали из-за взрыва бытового газа и пожара. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Никтиенко.
По его словам, огонь охватил четыре квартиры. Пожар потушили в течение часа. Жильцы эвакуированы, весь подъезд обесточен.
Ранее в Следственном комитете России по Московской области сообщили, что после ЧП госпитализированы шесть жильцов с отравлением угарным газом. Возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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«Последствия в оперативные сроки устранят специальные службы. Они закрывают тепловой контур подъездов и квартир, чтобы в них не проходила влага. Наша задача на данный момент – помочь жителям, чьи квартиры пострадали, с расселением, а также привести в надлежащее состояние весь подъезд, чтобы люди незатронутых квартир вернулись домой», – написал Никитенко в своём телеграм- канале. По его словам, следственные органы выявляют причины хлопка газа.
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Лора Луганская