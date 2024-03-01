После взрыва газа в Серпухове возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Уголовное дело возбудили после госпитализации шестерых жителей городского округа Серпухов с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
«Из разных квартир дома на улице Чернышевского города Серпухова в медучреждение госпитализированы шесть человек, среди которых есть дети. У них - отравление угарным газом. По предварительным данным, причиной произошедшего стал хлопок бытового газа в одной из квартир дома. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – говорится в сообщении.На месте происшествия находяится следователи и криминалисты. Проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В свою очередь, телеграм-канал Главного управления МЧС Московской области сообщает о ликвидации открытого горения на площади 155 кв. м.
«В Серпухове загорелись четыре квартиры на четвёртом этаже. Пожарные спасли семерых человек, в том числе двоих детей. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники», – уточнили в ведомстве.В пресс-службе администрации городского округа «Интерфаксу» уточнили, что все пострадавшие – в состоянии средней тяжести, никто не погиб.
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